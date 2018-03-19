Читатели ИА «24.kg» выступили против переименования проспекта Чуй в Бишкеке

Мэрия Бишкека спустя год вернулась к идее переименовать проспект Чуй.

В частности, чиновники предлагают переименовать:

а) улицу Шабдана Баатыра — от проспекта Чуй до южной границы Бишкека — в улицу 7 Апреля;

б) часть проспекта Чуй — от улицы Ауэзова до улицы Курманджан Датки — в проспект Шабдана Баатыра.

ИА «24.kg» поинтересовалось у читателей, поддерживают ли они инициативу чиновников. Почти половина выступила против, посчитав излишними траты из бюджета на новые аншлаги. Еще 29 процентов отметили, что нельзя без конца переписывать исторические названия. 20 процентов проголосовавших выступили за наименование безымянных улиц в новостройках. И лишь два процента поддержали идею.

Данный вопрос включен в повестку дня сегодняшней сессии Бишкекского городского кенеша.

До апреля 2018 года в Бишкеке действует мораторий на переименование улиц, парков, скверов.