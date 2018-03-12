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Общество

Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?

Мэрия Бишкека спустя год вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

В частности, чиновники предлагают переименовать:

а) улицу Шабдана Баатыра — от проспекта Чуй до южной границы Бишкека — в улицу 7 Апреля;

б) часть проспекта Чуй — от улицы Ауэзова до улицы Курманджан Датки — в проспект Шабдана Баатыра.

Делается это в целях увековечения народной революции 7 апреля 2010 года. С предложением о переименовании улицы Шабдана Баатыра еще в 2017 году обратились общественные объединения «Айкол Ала-Тоо» и «Мекен шейиттери» к президенту КР Алмазбеку Атамбаеву.

«Принимая во внимание, что 7 апреля 2010-го именно на этой улице произошел переломный момент и колонны мирных демонстрантов двинулись к Дому правительства, президент предложил Бишкекскому городскому кенешу и мэрии города рассмотреть данный вопрос. В то же время, учитывая историческую значимость личности Шабдана баатыра, предложено рассмотреть вопрос переименования и части проспекта Чуй», — говорится в справке обосновании.

Всего на эти цели потребуется 120 тысяч сомов.

Напомним, до апреля в Бишкеке действует мораторий на переименование проспектов, аллей, площадей, городских парков, бульваров, улиц и переулков. Новые названия, по решению горкенеша, можно давать только безымянным объектам.
Поддерживаете ли вы переименование проспекта Чуй и улицы Шабдана Баатыра?

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