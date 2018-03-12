Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?

Мэрия Бишкека спустя год вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.
В частности, чиновники предлагают переименовать:
а) улицу Шабдана Баатыра — от проспекта Чуй до южной границы Бишкека — в улицу 7 Апреля;
б) часть проспекта Чуй — от улицы Ауэзова до улицы Курманджан Датки — в проспект Шабдана Баатыра.
Делается это в целях увековечения народной революции 7 апреля 2010 года. С предложением о переименовании улицы Шабдана Баатыра еще в 2017 году обратились общественные объединения «Айкол Ала-Тоо» и «Мекен шейиттери» к президенту КР Алмазбеку Атамбаеву.
«Принимая во внимание, что 7 апреля 2010-го именно на этой улице произошел переломный момент и колонны мирных демонстрантов двинулись к Дому правительства, президент предложил Бишкекскому городскому кенешу и мэрии города рассмотреть данный вопрос. В то же время, учитывая историческую значимость личности Шабдана баатыра, предложено рассмотреть вопрос переименования и части проспекта Чуй», — говорится в справке обосновании.
Всего на эти цели потребуется 120 тысяч сомов.