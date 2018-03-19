Даты курултая оппозиции Кыргызстана нет, а список приглашенных готов

Даты курултая оппозиции Кыргызстана нет до сих пор, но определен список участников. Об этом ИА «24.kg» сообщил один из его организаторов Адиль Турдукулов.

По его словам, приглашения разосланы всем бывшим президентам, включая свергнутых в результате народных волнений, — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. «Но с датой мы пока не определились, как и с местом проведения. Предположительно, в середине апреля», — сказал Адиль Турдукулов.

Делегаты предстоящего форума намерены обсудить вопрос, почему идея института народного курултая провалилась. В оргкомитете считают, что виноваты депутаты Жогорку Кенеша, которые прокатили законопроект о статусе курултая. Кроме того, планируется поднять тему политзаключенных.