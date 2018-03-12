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Общество

Курултай раздора? Организаторы пригласили Акаева и Бакиева, и это не шутка

Гражданские активисты и национально-патриотические силы Кыргызстана иницируют республиканский курултай. Об этом ИА «24.kg» сообщил член организационного комитета Адиль Турдукулов.

По его словам, курултай планируется провести к годовщине событий 7 апреля 2010 года.

«Мы хотим в каждом регионе обсудить актуальные темы, которые будут включены в повестку дня курултая. Пока три темы: борьба с коррупцией, ситуация с политическими заключенными и свобода слова. Сегодня прошло первое заседание оргкомитета. Очень бурно спорили», — рассказал Адиль Турдукулов.

Делегаты предстоящего форума также намерены обсудить вопрос, почему идея института народного курултая провалилась. В оргкомитете считают, что виноваты депутаты Жогорку Кенеша, которые прокатили законопроект о статусе курултая.

На курултай пригласили бывших сбежавших президентов страны — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

«Мы их приглашаем, потому что считаем: пришло время консолидации сил. Пора уже найти консенсус. Наша главная цель — объединение всех политических сторон», — обьяснил Адиль Турдукулов.
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