Афиша на неделю: 19-23 марта

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Экспозиция посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

6 марта — 7 апреля. Выставка «Весенний вернисаж»

В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

«Галерея М».

19 марта. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

19 марта. Игра в «Мафию»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Dodo Pizza, 19.00.

20-25 марта. Выставка «Белдемчи»

Участники проекта вдохновлены наследием наших бабушек и выразили свое творческое видение и использование белдемчи в современном мире.

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова, открытие в 15.00.

21 марта. Праздничная программа «Нооруз-2018»

Мэрия приготовила горожанам и гостям столицы обширную программу.

21 марта. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»

Это поэтическая фантазия, где используется не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительную фантазию и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

21 марта. Просмотр фильмов о Гарри Поттере

Каждый вторник будут показывать по одной части легендарной истории о мальчике-волшебнике.

Dodo Pizza, 19.00.

21 марта. Вечер игр

По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.

Проспект Чуй, 110.

21 марта. Приготовление рекордного количества боорсоков

В программе выступление звезд отечественной эстрады, конно-спортивные и национальные игры, праздничный сумолок, аниматоры для детей.

Этнографический комплекс «Кыргыз айылы», 10.00-15.00.

21 марта. Угощение сумолоком

Организаторы приготовили для вас вкуснейшие угощения, а главное — сумолок, к процессу приготовления этого священного блюда можете присоединиться и вы. Запись по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange, 9.00-18.00.

21 марта. Арт-среда «Архитектура Древнего Рима»

Римляне создали величественную и очень функциональную архитектуру — символ могущества своего государства. В числе их достижений: рождение бетона и первая инженерная революция в строительстве — возведение безопорных внутренних пространств. О символах Рима расскажет Айна Молдохматова.

ololohaus, 18.30.

21 марта. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

22 марта. Комедия «Брак на грани»

Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен в спектакле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

22-24 марта. Трагифарс «Дракон»

За основу пьесы взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона. И только юноша с чистыми помыслами убивает чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

22-24 марта. ART-проект «Диалог цивилизаций: Восток — Запад»

Выставка представляет видение подрастающего поколения возможностей Великого Шелкового пути в межкультурной коммуникации восточной и западной цивилизаций. Участники хотят показать возможностей межкультурного диалога для современного развития.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

22 марта. Семинар «Мягкое отлучение от груди. Когда и как?»

Вы узнаете все о грудном вскармливании. А после семинара сможете задать свои воросы. Приходите с детками. Регистрация обязательна по телефону 0551703555.

Кафе «Счастье», 12.00.