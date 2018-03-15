Какую праздничную программу готовит мэрия на Нооруз

Мэрия города Бишкека подготовила праздничную программу «Нооруз-2018». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В 11.00 на площади Ала-Тоо начнется концертная программа с участием творческих коллективов столицы.

В 10.00 перед зданием Министерства культуры, информации и туризма КР Ассамблея народа Кыргызстана развернет выставку декоративно-прикладного искусства, пройдет концерт творческих коллективов.

Благотворительную ярмарку в 10.00 откроет МИД КР у памятника Курманджан датке.

В парке имени Панфилова праздничная программа начнется в 13.00.

На площади Победы в 10.00 для гостей и жителей столицы приготовлены концертная программа, выставка цветов и меда, выставка-ярмарка национальной одежды.

С 9.00 в парке имени Д.Асанова развернутся ярмарки национальных блюд, в 12.00 начнется концерт.



С 10.00 в жилмассивах пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия, продемонстрируют обряды «тушоо-кесуу», «бешик той», национальные игры: ордо, тогуз коргоол, ак-чолмок, аркан тартыш и другие. На спортивной площадке в «Эне-Сае» проведут театрализованный конкурс «Ыр-кесе».

В 12.00 на стадионе жилмассива «Ак-Орго» установят шесть юрт, оформленных в национальном стиле. Откроется прикладная выставка, где пройдут мастер-классы, детские конкурсы, музыкальная викторина.