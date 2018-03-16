Сотрудник Финпола вымогал $15 тысяч у китайского предпринимателя

При получении взятки в $5 тысяч задержан сотрудник Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный в сговоре с членами ОПГ вымогал $15 тысяч у предпринимателя из КНР за прекращение проверки заявления, поданного его бывшими бизнес-партнерами.

Инициаторы указанного заявления имеют причастность к преступной группировке и ранее предпринимали попытки рейдерского захвата части предприятия потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статьям 170 (вымогательство) и 313 (вымогательство взятки должностным лицом) УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.