В Минобразе определились с датой участия Кыргызстана в PISA

«В PISA мы вернемся, но не в ближайшее тестирование», — заявила сегодня министр образования Гульмира Кудайбердиева во время презентации доклада Всемирного банка по образованию.

По ее словам, просто не участвовать в тестировании — не выход из положения. Этот вопрос уже обсуждался на уровне правительства. Весь вопрос сейчас в сроках участия.

«PISA проводится каждые три года. Но идти сейчас на это тестирование неподготовленными не стоит. Мы должны подготовиться и пойти на PISA , чтобы показать результаты. Думаю, это будет 2024 год», — сообщила Гульмира Кудайбердиева.

Напомним, что Кыргызстан дважды занимал последнее место в рейтинге школьного образования PISA — в 2006 и 2009 годах. С 2012-го республика перестала в нем участвовать.