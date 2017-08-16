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Общество

В Бишкеке построили школу с углубленным изучением китайского. Набор уже закрыт

Фото ИА «24.kg» Школа-гимназия №95

В Бишкеке в микрорайоне «Джал» к новому 2017/2018 учебному году открывают школу № 95 с углубленным изучением китайского языка.

Объект, построенный за счет гранта КНР, сегодня проинспектировал мэр города Албек Ибраимов.

«Очень современная школа. Очень красиво! — довольно заметил мэр после обхода. — Посмотрите на компьютерный кабинет. В самом Китае очень мало таких классов. Это пилотный проект и самый лучший на сегодня даже по меркам КНР».

Проектная мощность — 660 ученических мест. В две смены здесь будут учиться 1,2 тысячи человек.

Как сообщила ИА «24.kg» начальник управления образования Сауле Мейрманова, набор детей уже закрыт. Учащихся набрали из микрорайона.

«Обучение бесплатное, школа муниципальная. Набраны учителя-профессионалы. Заключен меморандум с китайской стороной, в частности, со школой в городе Сиане. В рамках этого прибудут два преподавателя из Китая. В последующие годы планируется довести их число до 20. Будут работать и учителя-волонтеры, тоже носители языка, из нашего института Конфуция», — сказала она.

«В школе имеется компьютерный класс,  современный лингафонный кабинет с аппаратурой, музыкальный кабинет, который хотим оборудовать инструментами, чтобы дети могли играть на них.  Для таких занятий есть кабинет с изоляционными стенами. Систему дополнительного образования планируем развивать, открыть школу ушу», — добавила Сауле Мейрманова.

К школе за счет городского бюджета отремонтировали дорогу, профинансировали озеленение.
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