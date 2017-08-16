В Бишкеке построили школу с углубленным изучением китайского. Набор уже закрыт

В Бишкеке в микрорайоне «Джал» к новому 2017/2018 учебному году открывают школу № 95 с углубленным изучением китайского языка.

Объект, построенный за счет гранта КНР, сегодня проинспектировал мэр города Албек Ибраимов.

«Очень современная школа. Очень красиво! — довольно заметил мэр после обхода. — Посмотрите на компьютерный кабинет. В самом Китае очень мало таких классов. Это пилотный проект и самый лучший на сегодня даже по меркам КНР».

Проектная мощность — 660 ученических мест. В две смены здесь будут учиться 1,2 тысячи человек.

Как сообщиланачальник управления образования Сауле Мейрманова, набор детей уже закрыт. Учащихся набрали из микрорайона.

«Обучение бесплатное, школа муниципальная. Набраны учителя-профессионалы. Заключен меморандум с китайской стороной, в частности, со школой в городе Сиане. В рамках этого прибудут два преподавателя из Китая. В последующие годы планируется довести их число до 20. Будут работать и учителя-волонтеры, тоже носители языка, из нашего института Конфуция», — сказала она.

«В школе имеется компьютерный класс, современный лингафонный кабинет с аппаратурой, музыкальный кабинет, который хотим оборудовать инструментами, чтобы дети могли играть на них. Для таких занятий есть кабинет с изоляционными стенами. Систему дополнительного образования планируем развивать, открыть школу ушу», — добавила Сауле Мейрманова.

К школе за счет городского бюджета отремонтировали дорогу, профинансировали озеленение.