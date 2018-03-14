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Общество

Мачеху, избившую восьмилетнюю девочку, заключили под стражу

Мачеху, избившую восьмилетнюю девочку, заключили в изолятор временного содержания города Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, проводятся следственные мероприятия.

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В Аламудунском районном управлении соцразвития отметили, что пострадавшая девочка по-прежнему находится в больнице. Ее десятилетнего брата решено временно определить в один из реабилитационных центров, пока не найдутся родственники со стороны биологической матери.

«В связи с тем что их мачехе предъявили обвинение, вечером нам пришлось изъять из семьи и двух младших детей и отвезти их в Бишкекский дом ребенка», — отметили в управлении.

Ранее сообщали, что по факту избиения восьмилетней девочки УВД Аламудунского района возбудило уголовное дело.

Известно, что девочка проживает в Маевке. В ночь на 11 марта она поступила в детскую больницу с синяками и гематомами.
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