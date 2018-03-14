Нефтеперерабатывающий завод «Джунда» разрушил могильники V-III веков до н.э.

В Жайылском районе Чуйской области нефтеперерабатывающая компания ОсОО «Чайна Петроль Компани Джунда» нарушает Земельный кодекс КР. Об этом сообщила Государственная инспекция по экологической и технической безопасности.

Курганные могильники в Кара-Балте, находящиеся на территории земельного участка, переданного во временное пользование заводу «Джунда», под угрозой уничтожения.

Завод не соблюдает требования Закона «Об охране и использовании историко-культурного наследия» и Земельного кодекса КР. В соответствии с законом в пределах зоны охраны памятников запрещается производство всех видов строительных, земляных и хозяйственных работ, не связанных с сохранением объектов историко-культурного наследия.

Инспекторы управления по контролю за использованием и охраной земель Госэкотехинспекции неоднократно выдавали руководству завода предписания об установке ограждения. Требования игнорируют. Могильники V-III веков до нашей эры, считающиеся историческим и культурным наследием, начали разрушаться.

С ОсОО «Чайна Петроль Компани Джунда» будут разбираться правоохранительные органы.