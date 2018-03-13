В городе Ош начали принудительную эвакуацию автомобилей за нарушение правил

В городе Оше со вчерашнего дня начали принудительно эвакуировать машины. Об этом сообщила мэрия южной столицы.

На 18 перекрестках установлены дополнительные знаки об эвакуации автомобилей в местах, где остановка и стоянка запрещены.

По словам инспектора ОБДД Оша Рашида Сыдыкова, нарушившие правила парковки и стоянки автомобили доставляют на штрафстоянку, где составляют административный протокол о нарушении.

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Решение об эвакуации нарушителей приняли еще в прошлом году. В Оше машины нельзя оставлять на пересечении улиц Ленина и Навои, Ленина и Айтиева, Курманджан Датки и Сулайманова, Осмонова и Айтиева.

Кроме того, остановка запрещена на улицах Навои у гостиницы «Пекин», на Масалиева (между Монуева и Навои), Баялинова (возле гостиницы «Ош-Нуру») и у областной клинической больницы на улице Монуева.