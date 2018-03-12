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Общество

Стала известна причина пожара в «Асанбае», когда сгорели несколько кафе

Стала известна причина пожара в микрорайоне «Асанбай», где сгорели несколько кафе. Об этом ИА «24.kg» рассказали в МЧС. 

По данным ведомства, эксперты исключили поджог. Причиной возгорания стала неисправная проводка. То есть хозяева кафе, как уточнили в МЧС, нарушили права пользования электроприборами. 

Следователи Октябрьского РОВД проводят расследование на основании полученной экспертизы. 

Возгорание произошло 22 октября в кафе «Ганбей». Затем пламя перекинулось на соседние точки общепита. В результате пожара, по предварительным данным, сгорело семь кафе, общая площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров. 
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