Стала известна причина пожара в «Асанбае», когда сгорели несколько кафе

Стала известна причина пожара в микрорайоне «Асанбай», где сгорели несколько кафе. Об этом ИА «24.kg» рассказали в МЧС.

По данным ведомства, эксперты исключили поджог. Причиной возгорания стала неисправная проводка. То есть хозяева кафе, как уточнили в МЧС, нарушили права пользования электроприборами.

Следователи Октябрьского РОВД проводят расследование на основании полученной экспертизы.

Возгорание произошло 22 октября в кафе «Ганбей». Затем пламя перекинулось на соседние точки общепита. В результате пожара, по предварительным данным, сгорело семь кафе, общая площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров.