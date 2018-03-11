Афиша на неделю: 12-16 марта

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Экспозиция посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

4-18 марта. Выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент)

В проектах представлены традиционные узбекские абровые ткани, изготовленные в городе Маргилане, по традиционным технологиям. В традиционные рисунки включены символы современной массовой культуры, логотипы, знаки. Подробнее

«Асанбай-центр», 12.00-24.00

6 марта — 7 апреля. Выставка «Весенний вернисаж»

В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

«Галерея М».

12-16 марта. Неделя Франкофонии

Организаторы предлагают ряд культурных, спортивных и художественных мероприятий, таких как соревнования по петанку (французская игра), конкурс французской песни, викторина Quiz, литературные семинары и семинары в области журналистики, а также азы классического балета.

12 марта. Встречи с клубом путешественников «Исчезающий Кыргызстан»

Исследования показывают, что в отчаянном положении оказались многие представители флоры и фауны Кыргызстана. Присутствующие порассуждают о дальнейшей судьбе сотней видов животных и птиц, которые находятся на грани вымирания у нас в стране. Регистрация по ссылке.

ololohaus, 18.30.

12 марта. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

12 марта. Игра в «Мафию»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Dodo Pizza, 19.00.

13 марта. Просмотр фильмов о Гарри Поттере

Каждый вторник будут показывать по одной части легендарной истории о мальчике-волшебнике.

Dodo Pizza, 19.00.

13 марта. Вечер игр

По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.

Проспект Чуй, 110.

15 марта. Тренинг «Счастливая мама = счастливый малыш»

Это уникальный тренинг-терапия, в результате которой молодой родитель сможет узнать, как выражать свои эмоции, правильно общаться с ребенком, передавать им свое настроение, а также смогут задать любые интересующие его вопросы психологам. Можно прийти с малышом. Предварительная запись по телефону 0702322222.

Кафе «Счастье», 12.00.

15 марта. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»

Это поэтическая фантазия, где используется не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительную фантазию и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

15 марта. Лирическая драма «Жених и невеста»

Порой маленькое недоразумение, тень сомнения в искренности избранника могут разрушить большую любовь. И несостоявшаяся долгая и счастливая семейная жизнь остается призрачным воспоминанием. Что тому виной?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

16 марта. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

16 марта. Ayana’s live music night

Аяна подарит много весенней музыки и тепла.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.30.

16 марта. Концерт-презентация «Там, где танцуют фламенко. Испания»

Испанская музыка — яркий как пламя фламенко, танец тореодоров — пасодобль, ритм кастаньет — все это в программе концерта. А еще много интересных и занимательных фактов об Испании и ее музыке. Как всегда для самых внимательных зрителей — викторина с призами.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 15.00.