Международный институт адвокатов заступился за юриста партии «Ата Мекен»

Международный институт адвокатов по правам человека (IBAHRI) заступился за юриста партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунову, чье имущество выставят на торги.

В заявлении организации говорится: IBAHRI серьезно обеспокоен тем, что Таалайгуль Токтакунова подвергается преследованию со стороны Генеральной прокуратуры Кыргызстана, которое, похоже, связано с обвинениями Омурбека Текебаева.

Сопредседатель IBAHRI Ханс Корелл отметил, что организация, которую он представляет, призывает правительство Кыргызстана принять все возможные меры для гарантии адвокатам осуществлять свою законную профессиональную деятельность, не опасаясь запугивания, преследования или вмешательства, в соответствии с международными стандартами по правам человека.

«Для обеспечения верховенства закона важно, чтобы лица в Кыргызстане, независимо от их политической принадлежности, получали равный доступ к юридическому представительству и чтобы адвокатов не связывали с их клиентами». — говорится в заявлении.