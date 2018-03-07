Международный институт адвокатов заступился за юриста партии «Ата Мекен»

Международный институт адвокатов по правам человека (IBAHRI) заступился за юриста партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунову, чье имущество выставят на торги.
В заявлении организации говорится: IBAHRI серьезно обеспокоен тем, что Таалайгуль Токтакунова подвергается преследованию со стороны Генеральной прокуратуры Кыргызстана, которое, похоже, связано с обвинениями Омурбека Текебаева.
Сопредседатель IBAHRI Ханс Корелл отметил, что организация, которую он представляет, призывает правительство Кыргызстана принять все возможные меры для гарантии адвокатам осуществлять свою законную профессиональную деятельность, не опасаясь запугивания, преследования или вмешательства, в соответствии с международными стандартами по правам человека.
«Для обеспечения верховенства закона важно, чтобы лица в Кыргызстане, независимо от их политической принадлежности, получали равный доступ к юридическому представительству и чтобы адвокатов не связывали с их клиентами». — говорится в заявлении.
Адвокаты должны свободно защищать любого человека в суде.Ханс Корелл
Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года своим решением удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева, поддержав вердикт райсуда.
Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристов Омурбека Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза, выступавших от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество Таалайгуль Токтакуновой наложен арест.
30 ноября Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций.