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Общество

Имущество юриста Омурбека Текебаева выставят на торги

Имущество юриста партии «Ата Мекен»Таалайгуль Токтакуновой выставят на торги. Об этом она сообщила ИА «24.kg»

По ее словам, поступило уведомление, что законный представитель экс-президента Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков готовит документы в суд.

Сам он это ИА «24.kg» не подтвердил, отметив, что ждет бумаги от судебного исполнителя для соблюдения процедуры, но и не отказался от намерений обратиться в суд с просьбой продать с аукциона квартиру ответчика Токтакуновой.  

Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года вынес решение, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева и поддержав вердикт райсуда.

Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристов Омурбека Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза, выступавших от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество Таалайгуль Токтакуновой наложен арест.

30 ноября Верховный суд постановил оставить в силе решения нижестоящих инстанций.
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