Три кыргызстанки и их дети сидят в тюрьме Багдада. Кто поможет женам боевиков

Три гражданки Кыргызстана с десятью малолетними детьми в женской тюрьме ждут приговора багдадского суда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена Совета Федерации России, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби.

По его данным, женщины ждут суда по обвинению иракских властей в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака. Они были вывезены на Ближний Восток мужьями, примкнувшими к террористической группировке «Исламское государство», и после их смерти брошены на произвол судьбы.

В тюрьме содержатся гражданки и других государств, в том числе СНГ. В частности, там находятся свыше 100 россиянок с детьми.

«6 марта в Багдаде состоится суд над тремя гражданками Киргизии — Асель Асилжанкизи, с ней один ребенок, Зухрой Кадировой с четырьмя малолетними детьми, в том числе грудным, и Фатимой Маруфжановой, у которой пятеро детей», — цитирует издание Зияда Сабсаби.

Он предположил, что власти Кыргызстана и МИД могут не знать о судьбе гражданок их страны, и надеется, что они смогут помочь этим женщинам после того, как узнают о них.

Официальные органы КР не получали от иракской стороны сведений о женах исламских боевиков, находящихся в тюрьмах Ирака по обвинению в причастности к террористическим действиям, сообщила РИА «Новости» представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.

Вопрос о судьбе кыргызстанок подняла накануне на встрече руководителей СМИ и президента Сооронбая Жээнбекова журналист Юлия Орлова. Глава государства пообещал уточнить информацию.