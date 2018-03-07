Асфальт растаял вместе со снегом. Кто ответит за некачественный ремонт дорог?

Столичные дороги, отремонтированные только в прошлом году, вновь в плачевном состоянии. На многих появились ямы, а по некоторым участкам и не скажешь, что недавно тут укладывали асфальт.

Качество ремонта беспокоит не только горожан. Этот вопрос подняли и депутаты Жогорку Кенеша, в частности, член фракции «Республика — Ата Журт» Акылбек Жамангулов. В качестве примера он привел улицу Киргизскую в районе «Нижняя Ала-Арча». Корреспондент ИА «24.kg» решил удостовериться, так ли плохо сделали дороги, как говорят.

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Первой стала упомянутая улица Киргизская. Интересно, делали ее или нет? Такой вопрос возник в районе старого толчка. Сплошные ямы. Узнаем, что участок дорожные мастера почему-то обошли своим вниманием. Но ситуация ниже по улице не лучше.

«Всю осень добирался домой окольными путями, думал, потерплю, зато буду по хорошей дороге ездить. Раньше было не проехать. Но сделали улицу так, что уже появились ямы. Переулок Советский, где дорога уходит на «Дордой», вообще как после бомбежки», — рассказал местный житель Александр Иванович.

Не лучше ситуация и на улице Куренкеева. «Бишкек. Улица Куренкеева от улицы Усенбаева до улицы Школьной, растаяла! Улицу отремонтировали в конце осени в ноябре 2017-го. Получается, что дорога прослужила всего три месяца!? Даже не вериться! Как так?» — написал житель Бишкека Александр Толмачев в соцсетях.

В реальности картина еще более удручающая. Не верится, что тут недавно работали дорожники.

В течение гарантийного срока подрядчик отвечает за соответствие качества работ предъявляемым требованиям. В случае выявления дефектов, допущенных по вине подрядчика, он их устраняет.

В начале года президент Кыргызстана подписал закон, который увеличивает гарантийный срок эксплуатации до пяти лет на новых дорогах, и до трех — на реконструированных и отремонтированных дорогах.Тем временем активисты предлагают подавать в суд на столичный муниципалитет, который допустил такое низкое качество ремонта. Такое предложение прозвучало в сообществе на Facebook «Тукурбо — не плевать».

«Друзья, у вас тоже новый асфальт растаял вместе со снегом? Все! Хватит терпеть! Активисты районов, сел и городов, мы призываем вас — собирайте подписи, ПОДАВАЙТЕ В СУД! Даже у лимонада срок годности полгода. А у этого асфальта — меньше трех месяцев! Это же надо настолько обнаглеть от безнаказанности!» — обратились они к пользователям соцсетей и призвали выкладывать фотографии проблемных участков.

Искать далеко и не пришлось. Центр города. Крупные торговые центры и не менее крупные ямы. Этот участок Шопокова за последнее время ремонтировали дважды. Муниципалитет тогда уверял, что участок ремонтирует компания, строящая ГУМ, а не столичное Управление капитального строительства. Но уже тогда читатели сообщали, что ремонт провели некачественно. На недавно отремонтированном участке от Линейной до Боконбаева появились ямы.

Дорог много, как и нянек

Логично, если бы за ремонт дорог в Бишкеке отвечала одна структура. На деле все не так просто.

Пользователь Facebook Максат Бабаханов выложил фотографию улицы Калинина. «Ремонту нет и года, асфальт уже посыпался», — написал он. А Светлана Антропова поделилась фотографией участка улицы Суеркулова (Донецкой). «Суперремонт 2017 года! Дорога начинает разваливаться! Прокуратура моя любимая, может, поработаете?» — отметила она.В рубрику «Агент 024» читатели присылали несколько раз в неделю сообщения о разных дорожно-ремонтных недоделках . В столичном муниципалитете один ответ: обещаем устранить, как только установится теплая погода.От улицы Киргизской в мэрии открестились сразу и отправили в Минтранс. Поскольку дорога проходит не по територии города, а относится к Аламудунскому району Чуйской области. Нижняя Ала-Арча считается сельской местностью.

Остальные же дороги находятся под контролем двух разных подразделений мэрии. За улицу Щербакова, например, отвечает управление капитального строительства. По словам его начальника Нурлана Эшенбаева, на ней выявили дефекты на тротуарах.

«Тротуар по технологии укладывается более трех сантиметров, так как нагрузка тяжелой техникой там не предусматривается. Но кто-то использовал тротуар вместо проезжей части, поэтому местами отломились куски. С наступлением тепла дефект уберем. Работы выполним за счет подрядчика», — сообщил он.

Работы по реконструкции данной улицы продолжаются. В прошлом году сделан отрезок от улицы Бакинской до улицы Семетея. В этом планируется закончить участок до улицы Махатмы Ганди (проспект Молодой Гвардии).

«Управление капитального строительства занимается новыми и реконструируемыми улицами, с изменением параметров (расширением). «Бишкекасфальтсервис» занимается ремонтом внутримикрорайонных и межквартальных дорог», — сообщил он.

Дорожники вообще не виноваты

Руководитель «Бишкекасфальтсервис» Мирлан Амантуров обещает, что все выявившиеся недостатки с наступлением тепла устранят. И тоже за счет подрядчика.

«На том участке улицы Куренкеева, где асфальт уложили в два слоя, все нормально. Ямы же образовались на участке, где асфальт в один слой. Подрядчик снимет его за свой счет и уложит, как положено, два слоя», — рассказал он.

Относительно улицы Шопокова, от Боконбаева до Льва Толстого, глава муниципального предприятия сообщил, что ям там нет, асфальт не крошится. Это лишь песок, которым посыпали дороги в гололед. Участок у ГУМа делали не они. Но если городские власти поручат, готовы его отремонтировать.

Яма на улице Калинина тоже не вызвала озабоченности у Мирлана Амантурова. Она всего лишь одна, «техническая, наверное, что-то копали», скорее всего, коммунальщики.

В разрушении полотна на Суеркулова (Донецкая) виновна водопроводная труба. Оказывается, ее прорвало, и полотно пришлось вскрывать аварийно.

«С наступлением тепла будем снимать там около 200 квадратных метров асфальта, водоканал сделает ремонт трубы, и мы потом восстановим полотно. Это чисто аварийный момент», — сказал он.

В прошлом году мы построили 44 километра дорог. Из них, конечно, до одного процента возможны какие-то недоработки. Мы стараемся, но избежать человеческого фактора не получается. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы этого избежать. Мирлан Амантуров

Выходит, остается понять и простить?