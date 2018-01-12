В Кыргызстане увеличили гарантийный срок эксплуатации дорог

В Кыргызстане увеличили гарантийный срок эксплуатации новых и реконструированных дорог. Поправки в закон об автомобильных дорогах подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Отмечается, что закон принят для повышения ответственности подрядчиков при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, повышения их качества и обеспечения гарантий по их своевременному обслуживанию.

Гарантийный срок в пять лет исчисляется на новые автодороги, а для реконструированных и отремонтированных дорог — три года с момента сдачи заказчику.

«В течение гарантийного срока подрядчик гарантирует заказчику соответствие качества работ предъявляемым требованиям. В случае выявления дефектов, допущенных по вине подрядчика, он их устраняет», — прокомментировали в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.