Фиктивный запрет. На выпускные вечера собирают до 15 тысяч сомов

Который год Министерство образования и науки Кыргызстана вводит запреты на сбор денег и празднование Последнего звонка и выпускных вечеров. В некоторых школах родители даже пишут расписки, что не будут проводить гуляний в ресторанах и кафе в день вручения аттестатов или свидетельств. Тем не менее мамы и папы учеников продолжают тратить приличные суммы.

Как сторговались на выпускной

Отец учащейся 11-го класса одной из столичных школ рассказал ИА «24.kg» на условиях анонимности, во сколько им обойдется Последний звонок и выпускной дочери.

«На 25 мая и экзамены сначала планировали собрать по 7 тысяч сомов с ребенка. Но часть стала возмущаться, и я в том числе. Остановились на сумме в 4 тысячи. На собранные средства купим цветы, шарики, украсим актовый зал, выберем подарок учителю и школе. Закажем ленты «Выпускник» для детей, фото- и видеосъемку, организуем перекус во время экзаменов. Надеюсь, экзаменаторы «не увидят», если кто-то из ребят вынужденно спишет решение задачи», — смеется мужчина.

Деньги родители собирают сами. Добровольно. Ни в одном собрании классный руководитель не участвовал. Отец выпускницы

«А выпускной вечер пройдет в одном из популярных в городе ресторанов. За ученика собрали по 3,5 тысячи сомов. Кроме горячих блюд, напитков и видеосъемки, в сумму входят расходы на службу безопасности. За каждого родителя, который будет сопровождать ребенка на вечере, придется доплатить еще по 3 тысячи сомов», — отметил родитель.

По его словам, девочки выбирают себе по два наряда на вечер. Плюс расходы на макияж и прическу. «Но это еще по-божески. В прошлом году знакомым Последний звонок и выпускной обошелся почти в 30 тысяч сомов, не включая прическу и макияж дочери, а также не считая покупки двух платьев», — вспоминает мама.

В селах расходы меньше. А кое-где действует и запрет

Для сравнения мы поинтересовались тратами родителей, чьи отпрыски учатся в сельской местности — в одной из школ Сокулукского района Чуйской области.

Выпускники 9-го класса собирают по 500 сомов на экзамены, по 1 тысяче сомов — на подарок классу и школе, и по столько же — на кафе. «Наш сын не будет продолжать учебу в 10-11-м классах, поэтому решили отпустить его на выпускной. Заслужил», — рассказал отец старшеклассника.

Мать выпускника 9-го класса столичной школы №13 заявила, что в их школе деньги не собирают.

«На собрании сказали, что вечеров не будет, учителям нельзя дарить подарки, торты, шоколад. Максимум можно принести букет цветов на экзамен. Мы люди послушные, поэтому денег не собираем. Да и не выпускной для нас это класс, поскольку мы продолжим учебу», — рассказала женщина.

Не ущемлять социально уязвимых

Член парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат Аида Исмаилова вспоминает, каким выпускной вечер был у нее в свое время: «Мы пели, танцевали, были игры, участвовали родители. Учитель превращался в нашего товарища. Все проходило по-доброму. Негатива не было, только позитив. Утром мы встречали рассвет. В принципе, я не против выпускных, ребята 11 лет проучились вместе, и провести последний вечер можно».

Однако сегодня народная избранница поддерживает запрет Минобразования: «У нас много социально уязвимых слоев населения. Есть многодетные семьи, у которых нет средств даже на пропитание. Сбор денег ущемляет детей, на этой почве могут быть суициды среди подростков. А во-вторых, стоит вопрос безопасности детей. Время сейчас неспокойное».

У моих знакомых, друзей дети тоже оканчивают школы, они собирают от 10 до 15 тысяч сомов. Если в среднем в классе 30 человек, умножаем на 15 тысяч, получается 450 тысяч сомов. Куда эти деньги уйдут? Аида Исмаилова

«Хотелось бы потребовать, чтобы выпускные проводили в самих школах, в закрытом режиме. Либо министерство должно строго контролировать исполнение своего приказа, запрещающего проведение вечеров», — считает депутат.

За нарушение приказа будут увольнять

Приказ Минобразования по Последнему звонку запрещает директорам школ денежные и иные сборы на проведение торжественных мероприятий, а также их организацию с участием выпускников и родителей в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.

За незаконные денежные сборы на выпускные примут меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности директоров школ.

Запрещено проводить выпускные в вечернее и ночное время в школе, развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.

Персональную ответственность за обеспечение порядка и охрану жизни и здоровья выпускников во время торжества несут директора школ и педагогические коллективы.

В дни выпускных организуют круглосуточное дежурство работников отделов безопасности, служб безопасности школ, правоохранительных органов и родителей.

А родителям ничего не запретишь

«Приказы доведены до районных отделов образования, с руководителями проведен инструктаж по безопасности школьников, — подчеркнул начальник управления школьного и дошкольного образования Минобразования Марат Усеналиев. — Будем отслеживать и принимать меры к нарушителям».

«До обеда все торжественные мероприятия завершатся. Вопрос — во второй половине дня. Но родители говорят — это наше право что-либо проводить. Были ли факты сборов денег в прошлом году? Не без этого. Но сотрудники образовательных учреждений в этих мероприятиях не участвовали. А самим родителям по Конституции мы не можем запрещать собирать деньги. Надо им разъяснять, призывать осознанно выпускать своих детей в большую жизнь», — сказал он.