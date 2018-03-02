Октябрьский районный суд оправдал обвиняемого в ограблении обменного бюро Эльдияра Туткучева.

По словам адвоката Бактыбека Жумашева, его подзащитного освободили из-под стражи в зале суда. Он будет находиться под домашним арестом, пока решение суда не вступит в силу.

Подсудимый заявил, что к преступлению не причастен, так как в момент ограбления находился на дне рождения девушки, и указал, что сотрудники ОВД Октябрьского района подбросили во время несанкционированного обыска к нему в квартиру пластмасовый пистолет, газовый баллончик и коробок с гашишем.

Инцидент произошел в январе 2017 года. Из обменного бюро на пересечении улиц Анкара и Абдрахманова (бывшие улицы Горького и Советская. — Прим. ИА «24.kg») неизвестные забрали $6557, 520 евро, 163 тысячи 750 рублей, 381 тенге, 10 турецких лир, 551 тысячу 230 сомов. Общая сумма награбленного составила 1 миллион 315 тысяч 383 сома.

По словам Бактыбека Жумашева, сотрудники Октябрьского РОВД пытками выбили признание из Туткучева.