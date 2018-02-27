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Общество

«Зверь с востока»: аномальные морозы захватили Европу

В европейские страны пришел аномальный холод. Как предупреждают синоптики, морозы продержатся четыре дня, сильные снегопады могут привести к проблемам с транспортом, сбоям в работе мобильной связи, подаче электричества, сообщило издание rg.ru.

Британские журналисты прозвали феномен «Зверем с востока», поскольку аномально холодная погода пришла в Европу из Сибири. Власти страны призывают жителей по возможности ограничить поездки. Операторы железных дорог намерены отменить часть рейсов. Метеорологи предупреждают, что к концу среды снежный покров может превысить 20 сантиметров.

Во Франции снегопады ожидаются в основном на побережье. Большую опасность представляют морозы до −10 градусов вместе с сильным ветром (до 80 километров в час).

В итальянской столице из-за снегопада отменили занятия, закрыты школы и детские сады. В Риме слой снежного покрова достиг 5 сантиметров. Мэрия обратилась к горожанам с просьбой по возможности сегодня не выходить из своих домов. В Турине отменили футбольный матч «Ювентус» — «Аталанта». В Триесте скорость ветра достигает 130 километров в час.

Власти Австрии, Венгрии, Испании также призвали жителей приготовиться к аномальной погоде.
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