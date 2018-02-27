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Общество

Дело о подрыве прокурорской машины. Показания дает подсудимый

В Октябрьском райсуде Бишкека продолжается процесс по делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева. Подсудимый Тологон Айтмырзаев на допросе в суде указал, что взять вину на себя ему предложил следователь Абдырасулов. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, якобы следователь пообещал, что дело будет переквалифицировано на статью «Покушение на убийство в состоянии аффекта». Адвокат просил суд допросить следователя.  

Он также подал в Генеральную прокуратуру ходатайство о привлечении Эркина Курманалиева к уголовной ответственности, так как тот превысил служебные полномочия, когда угрожал обвиняемому тюрьмой и требовал вернуть деньги. Ответа он не получил.

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.
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