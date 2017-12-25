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Общество

Дело о подрыве прокурорской машины. Потерпевшего хотят привлечь к суду

В Октябрьском райсуде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева.

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Адвокат подсудимого Тологона Айтмырзаева Бактыбек Джумашов рассказал ИА «24.kg», что ходатуйствует о привлечении потерпевшего прокурора к уголовной ответственности, так как он превысил свои служебные полномочия, когда угрожал его подзащитному тюрьмой и требовал вернуть деньги.

«Собственно, поэтому Айтмырзаев и решил подорвать машину Курманалиева, чтобы тот отстал от него. Припугнуть хотел. Умысла убивать у него не было», — сказал Бактыбек Джумашов.

Стало также известно, что гособвинение требует лишить Бактыбека Джумашова адвокатской лицензии за разглашение им секретных сведений.

«Требование последовало после публикации в ИА «24.kg», когда я давал комментарий о ходе судебного процесса. Лишить меня лицензии — абсолютно неправомочное требование. На это уголовное дело не наложен гриф «совершенно секретно». Следствие окончено, и о суде я имею права рассказывать журналистам», — сказал Бактыбек Джумашов.

Инцидент произошел 29 июля 2016 года. Взрыв прогремел, когда Эркин Курманалиев садился в машину, припаркованную у дома. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.
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