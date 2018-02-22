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Общество

Бектур Асанов отказался от продолжения голодовки

Бектур Асанов, осужденный за попытку насильственного захвата власти, прекратил голодовку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Комитете по защите политзаключенных.

Акция протеста Бектура Асанова продолжалась с 30 января. Он передал через родственнников обращение к кыргызстанцам со словами благодарности за поддержку.

Бектур Асанов считает, что достиг своей цели — голодовка вызвала широкий общественный резонанс. Что касается требования отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, то Бектур Асанов отметил, что это дело времени.

Обращение также подписали другие участники голодовки — Эрнест Карыбеков и Кубанычбек Кадыров. Они прекратили голодовку ранее.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.
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