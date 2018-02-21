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Общество

Задержанный в Казахстане за наркотики военный обжаловал приговор

Военный, задержанный в Казахстане за наркотики, обжаловал приговор Кордайского районного суда. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Генерального штаба ВС КР.

Напомним, 15 октября 2017 года пограничники Казахстана задержали на КПП «Ак-Жол» при прохождении кыргызско-казахской границы подполковника сухопутных войск Генерального штаба Вооруженных сил КР. У него обнаружили 1,5 грамма гашиша. Кордайский районный суд признал его виновным и приговорил к шести месяцам лишения свободы.

«Известно, что в настоящий момент подполковник до сих пор находится в СИЗО. Он обжаловал свой приговор в вышестоящей инстанции. После того как приговор вступит в силу, военнослужащий, согласно закону, будет уволен из рядов вооруженных сил по дискредитации», — проинформировали в пресс-службе генштаба.
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