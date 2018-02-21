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Общество

ТЭЦ без газа на пять дней. Жители Бишкека без тепла не останутся

Пресс-служба ОАО «Электрические станции» заверила ИА «24.kg», что бишкекчане не останутся без тепла из-за того, что на столичную теплоцентраль в течение пяти дней не будут подавать природный газ.

Природный газ используют для подсветки угля. Если его отключат, теплоцентраль перейдет на использование мазута.

«Для нас это не проблема. Есть альтернативные решения. Мазут заготовлен в достаточном объеме. На работе станции и выработке тепла это не отразится», — пояснили в компании.

Напомним, по информации ОсОО «Газпром Кыргызстан», с 26 февраля по 2 марта ТЭЦ Бишкека останется без газа. Специалисты будут заняты аварийно-восстановительными работами.
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