В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа

В связи с аварийно-восстановительными работами прекратят подачу природного газа в некоторых районах Бишкека. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, газа не будет:
- 26 февраля — 2 марта в районах, ограниченных улицами Путепроводной, Т.Айтматова, Фрунзе, Курманджан Датки, Шабдана Баатыра; проспектом Чуй, улицами Курманджан Датки, Салиевой, Лермонтова; проспектом Чуй, улицами Лермонтова, Ленина, Калинина; проспектами Победы, Ленина, улицами Лермонтова, Восточной; проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Лермонтова, БЧК; на ТЭЦ Бишкека, заводе «Тянь-Шань керамик»;
- 27 февраля — 1 марта в районе, ограниченном улицами Рыскулова, Фрунзе, Ала-Арчинской, бульваром Молодой Гвардии;
- 1-2 марта на улице Орозбекова, 2/2.