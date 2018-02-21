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Общество

Глава Минздрава рассказал об условиях отзыва иска к медработникам

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев рассказал об условиях отзыва иска к медработникам.

Ранее сообщалось, что чиновник намерен взыскать с медиков и правительственной газеты «Кыргыз Туусу», где опубликовали обращение врачей, почти 3 миллиона сомов за моральный ущерб.

Накануне Талантбек Батыралиев встретился с директором «Кыргыз Туусу» Эрнисом Балбаковым и ознакомил его с поступившими на имя компетентных органов заявлениями руководителей организаций здравоохранения, в которых они выражают недоумение по поводу публикации в газете.

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«От факта поставленной подписи под опубликованным обращением отказались 16 человек из 24. Медицинские работники утверждают, что стали инструментом в нечистоплотных руках, готовы дать показания и принять участие в разбирательстве инцидента», — сообщили в пресс-центре Минздрава.

По словам Эрниса Балбакова, он также пребывает в недоумении, каким образом издание стало предметом для подложных и обманных действий со стороны заказчика, который утверждал, что у него на руках есть подлинные материалы. Он принес извинения по факту случившегося и выразил готовность опубликовать в ближайшем номере издания опровержение.

«Я даже предположить не мог, что однажды буду иметь подобный горький опыт взаимодействия со средствами массовой информации, потому что всегда придерживался политики открытости и прозрачности в работе», — цитируют в пресс-центре Талантбека Батыралиева.

«Он оговорился, что поданные иски перестанут иметь силу и смысл, если «Кыргыз Туусу» и все медицинские работники, поставившие подписи под публикацией, признают непреднамеренность своих действий, при которых их подписями просто бесцеремонно воспользовались», — говорится в сообщении.
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