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Общество

Почти 3 миллиона сомов за моральный ущерб намерен взыскать глава Минздрава

Почти 3 миллиона сомов за моральный ущерб намерен взыскать министр здравоохранения Талантбек Батыралиев с медработников. Исковое заявление рассматривается в Первомайском районном суде Бишкека.

Первое судебное заседание назначено на 26 февраля.

В исковом заявлении сообщается, что в газете «Кыргыз Туусу» от 1 декабря 2017 года было опубликовано обращение медицинских работников, руководителей ряда медучреждений.

Министр просит признать отдельные словосочетания в опубликованном обращении посягающими на его честь, достоинство и деловую репутацию.

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Как сообщили ИА «24.kg» ответчики Бурул Алмазбекова (бывший главврач ГПЦ) и Светлана Мамутова (бывший директор Городского эндокринологического диспансера), с каждого из 22 ответчиков Батыралиев просит взыскать по 100 тысяч сомов, а с правительственной газеты — 500 тысяч.

Общая сумма иска получается 2,7 миллиона сомов.

Сам Талантбек Батыралиев сказал ИА «24.kg», что был вынужден отреагировать на публикацию. «Я намерен реагировать на неподтвержденную информацию, которая касается моей чести. Все, терпение кончилось. Многие из подписавшихся под обращением сейчас отказываются письменно от слов. Этим занимаются юристы», — прокомментировал министр.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создали рабочую группу для проверки деятельности Минздрава после ряда жалоб от общественности.  По словам депутата Айсулуу Мамашовой, выявлено «столько нарушений, что этого было бы достаточно для того, чтобы снять с должности».
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