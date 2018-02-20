Авария на ТЭЦ. Вину переложили на «стрелочников»? Опрос

Межведомственная комиссия по расследованию аварии на ТЭЦ Бишкека под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева завершила работу и назвала имена виновных. В основном это сотрудники теплоцентрали. Часть из них уволили, кое-кто получил выговор.

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При этом непосредственные руководители энергосектора, которые и принимают ключевые решения, отделались выговорами. Почему не привлечены к ответу ни сам Аскарбек Шадиев, ни глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев? А премьер-министр Сапар Исаков и вовсе до аварии никогда, как выяснилось, на такой стратегический объект, как ТЭЦ Бишкека, не приезжал.

ИА «24.kg» обратилось к респондентам с вопросом: кого, на их взгляд, должны наказать за коллапс на ТЭЦ и не является ли в данном случае увольнение специалистов с многолетним стажем слишком суровым наказанием?

Исхак Масалиев, депутат Жогорку Кенеша, член фракции «Онугуу-Прогресс»:

— Как-то я прочитал одну историю на тему ответственности. В Испании рухнул мост, пострадали туристы, так вот, министр транспорта и дорог ушел в отставку, поскольку посчитал, что не уследил за прочностью популярного среди туристов и горожан моста. В случае с ТЭЦ без тепла в самые лютые холода остались тысячи горожан, но на орехи получили рядовые исполнители. Да, я согласен, они тоже ответственны — начальник цеха, к примеру, или начальник смены, но зачем сразу увольнять? Это некорректная формулировка. Можно понизить в должности, объявить выговор, лишить премиальных. Но не увольнять. А вот представители руководящего звена — да, должны были подать в отставку. К тому же народ требовал, чтобы ответили за катастрофу на ТЭЦ именно они. Ведь это правительство во главе с Сапаром Исаковым бодро рапортовало, что к отопительному сезону все готово.

За несколько дней до аварии Аскарбек Шадиев на заседании республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода заявлял, что все предприятия готовы работать в штатном режиме. И что в итоге? В самый мороз ТЭЦ встала.

В первые часы нештатной ситуации Айбек Калиев обещал, что тепло вот-вот поступит в дома горожан, в результате бишкекчане просидели без нормального отопления почти пять суток. Кто должен отвечать? Начальник смены, цеха? Или все-таки тот, кто обещал решить проблему в кратчайший срок и не должен был ее допустить?

Это все элементарная халатность. Сапар Исаков, я считаю, хотя бы ради приличия должен был заявить, что готов уйти в отставку. Исхак Масалиев

Феликс Кулов, депутат V созыва Жогорку Кенеша, экс-премьер-министр:

— Проблему я разделил бы на две части. Первая — это ответственность непосредственно за аварию, то есть технический аспект. Вторая — ответственность за обоснованность заключения соглашения с ТВЕА, подготовку ТЭО, контроль реализации договора. Другими словами, все то, что напрямую не связано с аварией. По этому вопросу должно быть проведено отдельное парламентское расследование и определены виновные, если таковых удастся найти.

Что касается виновных за аварию, то, на мой взгляд, здесь имеет место перебор, когда на команду принести шляпу принесли голову. Феликс Кулов

— Возможно, это такие специалисты, которые уже ничего не хотят делать, и их держали из уважения. Возможно... Но надо еще раз объективно рассмотреть их судьбу. Но полностью не доверять комиссии я бы не стал. Поэтому можно добавить, что к определению ответственности специалистов надо вернуться еще раз. Необходимы профессионалы. Но если не найдут замену, надо дать проштрафившимся время на исправление и подготовить спецов.

Марат Аманкулов, депутат парламента, член фракции СДПК:

— Я не стал бы с недоверием относиться к решению комиссии. В ее работе участвовали эксперты, ведущие энергетики страны, тот же Лев Васильев, который более 20 лет руководил ТЭЦ.

В данном случае рекомендовано уволить тех, кто непосредственно исполнял обязанности и по причине халатности допустил сбой в системе отопления. Если бы ошибки были допущены, скажем, в расчетах или непосредственно при подготовке к отопительному сезону со стороны руководящего состава, то наказывать следовало бы их. Но установлено, что авария произошла на этапе исполнения, а не потому, что неверно приняты решения или неправильно сделаны расчеты.

Адиль Турдукулов, гражданский активист:

— Лучше бы вообще никого не наказывали, честно говоря. Такими выговорами власти уходят от ответственности и все сваливают только на пресловутый человеческий фактор. Хотя и последнее относится к серьезным и системным проблемам энергосектора, в том числе к отсутствию подготовки специалистов.

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В набат же била и предупреждала Счетная палата еще в 2015 году, когда выяснилось, что не разработали полноценное технико-экономическое обоснование на модернизацию ТЭЦ, а работы по капитальному и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования производились без плана. Никого за это не привлекли к ответственности.

Я хочу напомнить, что за несколько дней до аварии на ТЭЦ глава МЧС на встрече с президентом предупредил Сооронбая Жээнбекова, что из-за холодов могут выйти из строя электрические сети, котельные и теплотрассы. «Все службы получили соответствующую информацию, чтобы подготовиться к возможным последствиям», — отметил тогда Кубатбек Боронов.

В результате службы оказались совсем не готовы к нештатной ситуации. И никто из руководителей не понес наказания.

За 20 лет страна набрала кредитов и грантов на энергосектор на $1,5 миллиарда. Включая $31 миллион на «повышение эффективности распределительных сетей» и $28 миллионов на «улучшение электроснабжения Бишкека и Оша».

После этого из-за «изношенности», по версии правительства, выходят из строя два из четырех агрегатов Токтогульской ГЭС. Это результат коррупции и «ширшовских схем». Банально, но факт.

У нас сложилась парадоксальная ситуация: кредиты текут рекой на инфраструктурные работы, а техногенных аварий становится больше. Правительство не затрудняется наглядно показывать расчеты по затратам и выгодам каждого кредита. В последнее время нам кредиты на инфраструктуру дает только китайский «Энексимбанк», который трудоустраивает своих рабочих в Кыргызстане. Это напрямую касается вопросов безопасности страны, о чем не стоит забывать.

Кстати, пик по выплатам кредитов совсем скоро — в 2022 году. Бремя их возврата ляжет на простых налогоплательщиков, то есть на нас с вами. Адиль Турдукулов

Наталья Никитенко, депутат Жогорку Кенеша, член фракции «Ата Мекен»:

— С большим сожалением узнала о выводах межведомственной комиссии, а именно — увольнении профессионалов, специалистов, виновных, по мнению чиновников, в аварии на ТЭЦ. При этом те, кто принимал решения о финансировании, участвовал в обсуждении и утверждении проекта реконструкции ТЭЦ и много лет не выделял деньги на поддержку старой ТЭЦ, отделались легким испугом. Так не должно быть.

Авария на ТЭЦ показала глубокий кризис в системе энергетики, безответственность правительства и главы энергохолдинга. Наталья Никитенко

Не нужно делать виноватым «дядю Васю» и насос! Ответственность должны понести руководители страны, принимавшие решения по модернизации ТЭЦ. Наталья Никитенко

Но виноватым сделали условного дядю Васю — тех людей, на которых годами держалась старая, не отремонтированная, не утепленная ТЭЦ. Именно эти люди 24 часа в сутки согревали оборудование, находящееся по милости безответственных чиновников от энергетики на открытом воздухе.Еще много предстоит выяснить по кредиту в $386 миллионов и гранту, и настоящие виновные в ситуации с кредитом, с многолетним халатным отношением к ТЭЦ, к условиям, в которых там работают люди, должны понести ответственность. Парламент неудовлетворительно оценил работу правительства. Это повод уйти в отставку и премьер-министру, и Айбеку Калиеву и другим горе-управленцам от энергетики. А профессионалов на ТЭЦ оставьте в покое!