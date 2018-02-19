Авария на ТЭЦ. Кого предлагают уволить чиновники

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности назвала фамилии виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека, которых предлагает уволить.
Директор ТЭЦ Омуркул уулу Нулан, при котором произошла авария, уже уволен. Кроме того, предлагают уволить главного инженера Нургазы Курманбекова, заместителя директора по подготовке производства Алтынбека Айтикеева, заместителя главного инженера по эксплуатации Юрия Календарева. Заместителю главного инженера по эксплуатации Алексею Шлопаку предлагают объявить выговор.
Генеральному директору «Электрических станций» Узаку Кадырбаеву и начальнику службы надежности и техники безопасности Сергею Абдулхаирову — объявить выговор.
Лишится работы и начальник смены станции Калыс Джаманкулов, начальник химического цеха Даркюль Жаныбаева и ее заместитель Татьяна Бородина, начальник смены химцеха Надежда Цапенко. Ряд сотрудников ТЭЦ получат выговоры.
Авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.
Распоряжением премьер-министра была образована межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева для выяснения причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. В Жогорку Кенеше тоже создали свою комиссию.