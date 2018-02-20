Сухая голодовка 22 дня спустя. Осужденные начали пить воду

Трое осужденных за попытку захвата власти — Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков и Кубанычбек Кадыров — отказались от сухой голодовки на 22-й день акции протеста. Все трое начали пить воду. Об этом сообщает институт омбудсмена.

По данным правозащитников, вчера заместитель омбудсмена Эрлан Алимбаев посетил Бишкекский СИЗО- 1 и ИК № 47. Он встретился с осужденными и оценил их состояние здоровья.

Уточняется со ссылкой на главного врача больницы ИК № 47, что в настоящее время состояние здоровья заключенных расценивается как удовлетворительное.

Как отмечают в институте акыйкатчи, уговоры прекратить голодовку прошли безрезультатно. Требования у осужденных остаются прежними — отставка председателя ГКНБ.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.