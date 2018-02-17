Бывший муфтий Кыргызстана призывает не праздновать Нооруз

Экс-глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Чубак ажи Жалилов вновь сделал громкое заявление. Он призвал верующих мусульман отказаться от празднования Нооруза.

В видеообращении бывший главный муфтий страны называет Нооруз праздником дя неверующих.

Он заявляет, что нельзя правоверным праздновать Нооруз.

Нооруз (Навруз) празднуется 21 марта, в день весеннего равноденствия, и знаменует собой начало нового года. Изначально Нооруз был языческим праздником зороастрийцев, которые считали день весеннего равноденствия священным. Сейчас он отмечается в таких странах, как Азербайджан, Албания, Афганистан, Босния и Герцеговина, Грузия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай (СУАР), Монголия, Пакистан, Российская Федерация (Башкортостан, Дагестан, Татарстан и другие регионы), Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан...

Ранее Чубак ажи Жалилов уже был в центре скандала. Он публично признался в двоеженстве.