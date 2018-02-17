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Общество

На каких перекрестках в Бишкеке установят светофоры

В ГУОБДД МВД КР ИА «24.kg» рассказали, какие перекрестки являются наиболее опасными. На них планируется установить светофоры.

Отдел дорожного надзора считает наиболее опасными участки на пересечении улиц Лумумбы и Профсоюзной, Профсоюзной и Фучика, Дэн Сяопина и Кустанайской, Кайназарова и Профсоюзной, Л.Толстого и Ибраимова, Московской и Тыныстанова, Фрунзе и Осмонкула, Шопокова и Боконбаева, Медерова и Матросова, Ауэзова и Кольбаева, Тыныстанова и Ахунбаева, Токтоналиева и Жаманбаева, Матросова и Ахунбаева, Саадаева и Тоголока Молдо, Жукеева-Пудовкина и Карасаева, Элебесова и Курманалиева.

УОБДД по ГУВД Бишкека рекомендует столичной мэрии установить на этих перекрестках светофоры.

Как рассказали в Управлении городского транспорта, работа уже началась. На установку одного светофора необходимо от 700 тысяч до 1,5 миллиона сомов. Деньги выделяют из городского бюджета.
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