Кыргызский ак-калпак: статус культурного символа и запрет на импорт

Минкультуры вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства «О придании национальному головному убору ак-калпаку статуса культурного символа».

Цель документа — поддержка национальных традиций и развитие чувства гордости кыргызского народа за национальную культуру, широкая пропаганда национальных ценностей и духовного воспитания подрастающего поколения Кыргызстана.

В Минкультуры напоминают о принятом 29 июня 2016 года постановлении Жогорку Кенеша «Об установлении 5 марта ежегодно отмечаемым Днем ак-калпака».

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«При этом в последнее время наблюдается ряд негативных случаев неуважения к национальному убору. Частные предприниматели привозят из соседних стран готовые калпаки, изготовленные из некачественных синтетических материалов, что негативно влияет на восприятие иностранными гостями истинного ак-калпака. В связи с этим возникает необходимость предпринять определенные меры по запрету ввоза готовых головных уборов из других государств», — говорится в справке-обосновании.

Ранее с инициативой придать национальному головному убору кыргызов ак-калпаку статус культурного символа выступил депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев. Он предложил обязать президента и всех высокопоставленных чиновников носить этот головной убор.