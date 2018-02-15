Сухая голодовка, день семнадцатый. Двух участников акции перевели в СИЗО-1

Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова перевели в СИЗО-1. Об этом сообщает Комитет защиты политзаключенных.

В ГСИН ИА «24.kg» пояснили, что Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков голодовку не прекращали, а в СИЗО переведены перед этапированием. В ИК № 47 остается только Бектур Асанов. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Но в комитете заявляют: у Бектура Асанова предынфарктное состояние. К нему не допускают адвоката, а врачи колонии не дают полной картины.

Отметим, трое членов оппозиции объявили сухую голодовку в знак протеста против произвола следователей ГКНБ и требуют отставки главы ведомства Абдиля Сегизбаева.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.