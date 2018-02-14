Отставки главы ГКНБ требуют на митинге у «Белого дома» сторонники оппозиционеров

В Бишкеке у «Белого дома» митингуют сторонники оппозиционеров, обвиняемых в попытке захвата власти.

По словам председателя комитета по защите политзаключенных Сапара Аргымбаева, главным требованием митингующих остается отставка главы Госкомитета национальной безопасности Абдиля Сегизбаева.

«На заседании Совета безопасности президент заявил, что будет рассматривать все нарушения, допускаемые правоохранительными органами и судами. Если борьба по восстановлению законности имеет реальные основы и у президента есть политическая воля в решении данных вопросов, то просим как минимум уволить руководителя ГКНБ. Этот человек опустил законность до уровня плинтуса. Кроме того, мы просим привлечь его к уголовной ответственности в рамках закона», — заявил Сапар Аргымбаев.

Ранее сторонники оппозиционеров провели митинг у ИК-47, где сейчас содержатся Эрнест Карыбеков, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров, в знак протеста объявившие голодовку.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам. Их обвиняли в попытке захвата власти.