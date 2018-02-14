Авария на ТЭЦ Бишкека. Комиссия назвала предварительные причины

Межведомственная комиссия назвала предварительные причины аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.
Установлено, что в работе ТЭЦ допущены грубейшие нарушения правил и руководств, а также функциональных обязанностей должностными лицами ОАО «Электрические станции», что привело к аварийным отключениям оборудования, отвечающего за подачу тепла.
Предварительно причиной технологического нарушения стало несогласованное действие оперативного персонала при снижении уровня в баках химобессоленной воды, что усугубило аварийную ситуацию.
Несмотря на это, с 24 января увеличен расход подпиточной химобессоленной воды в 1,5 раза. В последующие дни расход увеличивался на промывку и прогрев котлов, регенерацию фильтров, подготовку к включению третьего блока.
Дальнейшему усугублению состояния послужило замораживание наружных импульсных трубок, контрольно-измерительных приборов и автоматики на отключенных котлоагрегатах. В целях предотвращения замораживания котлов из них спустили воду, а в импульсных трубках и подводящих к котлам трубопроводах она осталась и замерзла.
При заполнении котлов водой появлялись свищи. Воду сливали и заново набирали. Одновременно открытым огнем отогревали замерзшие импульсные трубки и подводящие трубопроводы. На это ушло много времени.