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Общество

Авария на ТЭЦ Бишкека. Комиссия назвала предварительные причины

Межведомственная комиссия назвала предварительные причины аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.

Установлено, что в работе ТЭЦ допущены грубейшие нарушения правил и руководств, а также функциональных обязанностей должностными лицами ОАО «Электрические станции», что привело к аварийным отключениям оборудования, отвечающего за подачу тепла.

Предварительно причиной технологического нарушения стало несогласованное действие оперативного персонала при снижении уровня в баках химобессоленной воды, что усугубило аварийную ситуацию.

Персонал и оборудование ТЭЦ Бишкека не было подготовлено к понижению температуры воздуха до −30 градусов, однако руководство ОАО «Электрические станции» 23 января направило на теплоцентраль телефонограмму о принятии срочных мер по предотвращению аварийных отключений в связи с резким похолоданием.

Несмотря на это, с 24 января увеличен расход подпиточной химобессоленной воды в 1,5 раза. В последующие дни расход увеличивался на промывку и прогрев котлов, регенерацию фильтров, подготовку к включению третьего блока.

При выяснении обстоятельств понижения уровня химобессоленной воды установлено, что датчики в баках были заморожены, и их показания не соответствовали фактическому состоянию системы, манометры работающих насосов оказались завоздушены. При вскрытии фильтров-ловушек насосов в них оказались фрагменты гуммировок трубопровода. Оперативный персонал не смог своевременно определить нештатный режим работы оборудования по подаче воды, каждый цех действовал самостоятельно, без общей координации.

Дальнейшему усугублению состояния послужило замораживание наружных импульсных трубок, контрольно-измерительных приборов и автоматики на отключенных котлоагрегатах. В целях предотвращения замораживания котлов из них спустили воду, а в импульсных трубках и подводящих к котлам трубопроводах она осталась и замерзла.

При заполнении котлов водой появлялись свищи. Воду сливали и заново набирали. Одновременно открытым огнем отогревали замерзшие импульсные трубки и подводящие трубопроводы. На это ушло много времени.

Третий блок ТЭЦ не смогли своевременно включить из-за нехватки химобессоленной воды для подпитки котла.

 
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