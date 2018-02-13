А преступление раскроем потом. В МВД проверяют, как журналисты узнали о разбое

В МВД начали служебное расследование по следам публикации в ИА «24.kg» о подозреваемом в разбойном нападении в Токмаке. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

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Отмечается, что выговор получил начальник следственнного отдела ГУВД Токмака. А в пресс-службе МВД выясняют, каким образом журналисты узнали, что у одного из подследственных по этому уголовному делу в ходе обыска обнаружены фальшивые сомы и доллары.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям 168 «Разбой» и 104 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Преступление совершено в ночь на 28 декабря. Неизвестные ворвались в дом, где спала семья, и жестоко избили всех. Преступники забрали из дома деньги и золотые украшения.

В городскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии четырех человек: 44-летнюю женщину, ее сыновей (24 и 22 лет) и несовершеннолетнюю жену одного из них, 2001 года рождения. Одного из пострадавших врачи не смогли спасти, 24-летний парень скончался, не приходя в сознание.