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Общество

Зеленый Бишкек уничтожают, превращая город в парковку

Столичный градоначальник Албек Ибраимов пообещал срубить в этом году 2,5 тысячи деревьев. И работа уже началась. На улице Тыныстанова пахнет свежесрубленными деревьями.

Под пилу пошли как больные деревья, так и вполне здоровые. Улица попала в план реконструируемых за счет китайского гранта. Помимо замены дорожного полотна, ее расширят. Столичные власти, конечно, обещают потом озеленить улицу. Но заменят ли тонкие саженцы высокие тополя и карагачи? Да и вырастут ли они вообще?

В прошлом году реконструировали улицу Токтоналиева — ее решили соединить с Медерова, построить мост через реку Ала-Арча и довести дорогу до Южной магистрали. Все бы хорошо, если бы не одно но...

Под снос попало около одной тысячи деревьев. Жители вышли с протестами за спасение «Душанбинки» (старое название улицы). Битва шла за каждое дерево. Многие удалось отстоять. Столь активное противостояние привело еще и к тому, что на улице после реконструкции сразу высадили молодые деревья. Хотя сколько ждать жителям от них тени...

На некоторых улицах Бишкека деревья вырубили, а новых взамен не посадили. Да и куда? Теперь тут парковки... А мы недоумеваем, откуда же смог над городом.
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