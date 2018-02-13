Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности

В республике автомобилисты предпочитают не тратить деньги на переоформление, думая, что машина теперь принадлежит им. Однако доверенность в любой момент можно отозвать, а машину — вернуть продавцу.

ГРС разработал проект постановления правительства, по которому предлагается ввести льготный период на переоформление транспортных средств.

Заместитель директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Усеин Касмалиев рассказал ИА «24.kg», насколько снизится стоимость переоформления машины в Кыргызстане, и ответил на другие важные вопросы.

1 Сколько продлится льготный период? Льготный период рассчитан на 2-3 месяца. Проект постановления правительства находится на общественном обсуждении. Его контролирует лично премьер-министр. Ожидается, что переоформить машину по льготам можно будет с марта.

2 Насколько снизится стоимость перерегистрации? К примеру, за переоформление машины 2005 года выпуска с объемом двигателя 2 куба придется заплатить 400 сомов. Без льгот оформление составляет 3,1 тысячи сомов.

3 Как самому рассчитать стоимость оформления? Следует зайти на сайт e.srs.kg в раздел «Транспорт», в котором есть электронный калькулятор «Расчет стоимости 1 процента госпошлины за переоформление авто». В нем необходимо указать вид транспорта, страну-производителя, год выпуска, объем двигателя. Так вычисляется сбор за регистрацию.



Кроме того, в стоимость входит оплата за госномера – 950 сомов, за техпаспорт – 850 сомов, за банковские и компьютерные услуги – 300 сомов.



Допустим, вы решили переоформить машину Mazda 2001 года выпуска с объемом двигателя 2,3 куба. Сбор за перерегистрацию составит 1,2 тысячи сомов. К этой сумме необходимо добавить оплату за госномера, техпаспорт и услуги. В итоге переоформление обойдется в 3,3 тысячи сомов.



Во время льготного периода ГРС намерена исключить оплату за госномера и техпаспорт. Номера оставят прежними, а в действующий техпаспорт внесут особую отметку о перерегистрации.



Будет снижен и процент госпошлины с 1 до 0,1 процента.



В результате она составит 120 сомов, банковские услуги - также 300 сомов. В итоге переоформление в льготный период будет стоить 420 сомов.

4 Что делать, если я не могу найти владельца автомобиля? Если доверенность просрочена, ГРС помочь не сможет. Необходимо искать родственников или знакомых истинного хозяина машины. Если поиски не увенчались успехом, обращайтесь в суд, который установит право собственности.



Можно, конечно, написать заявление в правоохранительные органы. Но, как показывает практика, и они бессильны в поисках владельцев авто.



5 Могу ли я аннулировать доверенность? Без проблем. Продавец машины может сегодня выдать доверенность, а завтра передумать. При этом покупатель обязан тут же вернуть машину. Суд будет на стороне продавца.



В этом и кроется большой риск при покупке машины по доверенности. Покупателю придется доказывать, что он на самом деле купил автомобиль и передал деньги владельцу, а не взял ее во временное пользование.



6 Какие документы необходимо предоставить для переоформления? Потребуется техпаспорт, машина, госномера и доверенность. При переоформлении должны присутствовать владелец автомобиля и покупатель с паспортами.

7 Куда обращаться? Переоформление производится в регистрационно-экзаменационном отделе (РЭО).



Всего по республике работает 24 территориальных отдела РЭО.



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