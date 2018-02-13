Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности

В республике автомобилисты предпочитают не тратить деньги на переоформление, думая, что машина теперь принадлежит им. Однако доверенность в любой момент можно отозвать, а машину — вернуть продавцу.
ГРС разработал проект постановления правительства, по которому предлагается ввести льготный период на переоформление транспортных средств.
Заместитель директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Усеин Касмалиев рассказал ИА «24.kg», насколько снизится стоимость переоформления машины в Кыргызстане, и ответил на другие важные вопросы.
Сколько продлится льготный период?
Льготный период рассчитан на 2-3 месяца. Проект постановления правительства находится на общественном обсуждении. Его контролирует лично премьер-министр. Ожидается, что переоформить машину по льготам можно будет с марта.
Насколько снизится стоимость перерегистрации?
К примеру, за переоформление машины 2005 года выпуска с объемом двигателя 2 куба придется заплатить 400 сомов. Без льгот оформление составляет 3,1 тысячи сомов.
Как самому рассчитать стоимость оформления?
Следует зайти на сайт e.srs.kg в раздел «Транспорт», в котором есть электронный калькулятор «Расчет стоимости 1 процента госпошлины за переоформление авто». В нем необходимо указать вид транспорта, страну-производителя, год выпуска, объем двигателя. Так вычисляется сбор за регистрацию.
Кроме того, в стоимость входит оплата за госномера – 950 сомов, за техпаспорт – 850 сомов, за банковские и компьютерные услуги – 300 сомов.
Допустим, вы решили переоформить машину Mazda 2001 года выпуска с объемом двигателя 2,3 куба. Сбор за перерегистрацию составит 1,2 тысячи сомов. К этой сумме необходимо добавить оплату за госномера, техпаспорт и услуги. В итоге переоформление обойдется в 3,3 тысячи сомов.
Во время льготного периода ГРС намерена исключить оплату за госномера и техпаспорт. Номера оставят прежними, а в действующий техпаспорт внесут особую отметку о перерегистрации.
Будет снижен и процент госпошлины с 1 до 0,1 процента.
В результате она составит 120 сомов, банковские услуги - также 300 сомов. В итоге переоформление в льготный период будет стоить 420 сомов.
Что делать, если я не могу найти владельца автомобиля?
Если доверенность просрочена, ГРС помочь не сможет. Необходимо искать родственников или знакомых истинного хозяина машины. Если поиски не увенчались успехом, обращайтесь в суд, который установит право собственности.
Можно, конечно, написать заявление в правоохранительные органы. Но, как показывает практика, и они бессильны в поисках владельцев авто.
Могу ли я аннулировать доверенность?
Без проблем. Продавец машины может сегодня выдать доверенность, а завтра передумать. При этом покупатель обязан тут же вернуть машину. Суд будет на стороне продавца.
В этом и кроется большой риск при покупке машины по доверенности. Покупателю придется доказывать, что он на самом деле купил автомобиль и передал деньги владельцу, а не взял ее во временное пользование.
Какие документы необходимо предоставить для переоформления?
Потребуется техпаспорт, машина, госномера и доверенность. При переоформлении должны присутствовать владелец автомобиля и покупатель с паспортами.
Куда обращаться?
Переоформление производится в регистрационно-экзаменационном отделе (РЭО).
Всего по республике работает 24 территориальных отдела РЭО.
Адреса можно посмотреть по ссылке.
Будет ли льготный период действовать на первичное оформление машин?
Нет, льготы распространяются только на переоформление автомобилей по доверенности.