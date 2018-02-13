Насколько снизится переоформление машины в Кыргызстане

Заместитель директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Усеин Касмалиев рассказал, насколько снизится в Кыргызстане переоформление машины.

По его словам, в конце прошлого года ГРС запустила социальные ролики по проблемным вопросам о купле-продаже автомобиля по доверенности.

«Доверенность не дает права собственности. Многие считают, что, получив ее, они становятся владельцами автомобиля. Однако это не так. Оформление машины составляет 2,5-5 тысяч сомов. Доверенность дают на три года за 700 сомов. Люди склонны брать именно их. В результате возникают проблемы при переоформлении в дальнейшем», — сказал Усеин Касмалиев.

Льготный период позволит переоформить машину по более низкой цене. В качестве примера Усеин Касмалиев привел оформление среднестатистической «Тойоты Камри» 2005 года выпуска.

Цена переоформления сейчас составляет 3,5 тысячи сомов. В льготный период ее можно будет переоформить за 500 сомов.

Напомним, в Кыргызстане предложили временно снизить стоимость оформления автомобилей.