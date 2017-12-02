Германия подарила Кыргызстану 15 карет скорой помощи

В Кыргызстан прибыли 15 автомашин скорой медицинской помощи, полностью оснащенных медицинским оборудованием. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По его данным, общая стоимость автомобилей составила 1,18 миллиона евро. Они приобретены в рамках проекта «Создание национальной системы экстренной медицины, укрепление службы экстренной медицинской помощи в КР» между Кыргызстаном и Германией, который реализуется в стране с 2008 года.

В настоящее время машины проходят таможенную очистку. Они предназначены для станций скорой помощи городов Бишкек и Ош.

Первые кареты скорой помощи в рамках проекта были закуплены в 2009 году. Тогда было поставлено девять машин на общую сумму 987 тысяч евро.