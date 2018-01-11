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Общество

В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно

Фото Sputnik Кыргызстан. Пробки в Бишкеке стали привычным делом

В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно.

По словам главного специалиста Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Адылбека Рыскельдиева, ГРС поручили разработать механизм льготной перерегистрации машин на определенное время — 2-3 месяца. «Наш департамент разработал проект постановления правительства КР. Документ внесен на рассмотрение Минюста», — сказал он ИА «24.kg».

Сегодня перерегистрация транспортного средства в среднем стоит 2,5-3 тысячи сомов, мы предлагаем снизить наполовину — примерно до 1,5 тысячи. А оформление доверенности в нотариальных конторах стоит около 1 тысячи сомов.

Адылбек Рыскельдиев
Он напомнил о реализации проектов «Таза коом» и «Умный город». «На дорогах будут устанавливаться видеокамеры. Штрафы за нарушение правил дорожного движения будут приходить владельцам транспортных средств, и у них будут проблемы. Снижение цены заставит граждан перерегистрировать свои авто», — отметил Адылбек Рыскельдиев.

Доверенности на машины отменять не планируется.
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