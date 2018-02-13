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Общество

Поддерживаете ли вы запрет на полиэтиленовые пакеты? Итоги опроса

В Кыргызстане намерены запретить использование пластиковых пакетов. Законопроект уже отправили в правительство на согласование.

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В виде альтернативы предлагают использовать бумажные пакеты.

ИА «24.kg» поинтересовалось у читателей, поддерживают ли они данную инициативу.

62 процента проголосовавших полностью поддерживают идею. 17 процентов считают, что надо прививать культуру пользования многоразовыми сумками, и проблема исчезнет. 6 процентов опрошенных читателей выступили против бумажных пакетов. Еще 5 процентов поддерживают введение платных пластиковых пакетов.
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В Кыргызстане намерены запретить использование пластиковых пакетов
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