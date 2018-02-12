Многомиллионный иск остается в силе. Журналисту Кабаю Карабекову грозит тюрьма

Известному кыргызскому журналисту Кабаю Карабекову грозит тюремное заключение из-за иска Сооронбая Жээнбекова о защите чести и достоинства. Об этом пишет правозащитная организация «Репортеры без границ».

Напомним, будучи кандидатом в президенты Сооронбай Жээнбеков подал в суд на ИА «24.kg» и Кабая Карабекова из-за статьи «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?» от 11 сентября 2017 года. Истец требовал взыскать с СМИ и журналиста в совокупности 10 миллионов сомов. Позже президент отказался от материальных претензий к информационному агентству. Требование к журналисту выплатить 5 миллионов осталось.

Кабай Карабеков обратился в суд с просьбой о выплате компенсации по частям, а не в течение десяти дней. Такой большой суммы денег у журналиста просто нет. Но суд отказал.

«По словам журналиста, сам он не располагает такой суммой и не исчерпал всех возможностей для судебного разбирательства. В частности, его дело должен рассмотреть Верховный суд страны. Тем не менее оно было передано в милицию для уголовного преследования. По законам Кыргызстана Кабаю Карабекову грозит до двух лет тюремного заключения. Кроме того, ему запрещено выезжать из страны, о чем сам журналист узнал непосредственно на границе», — пишет издание Deutsche Welle («Немецкая волна»).

Глава «Репортеров без границ» Кристиан Мир считает преследование Кабая Карабекова «явной попыткой заставить замолчать неудобного властям журналиста». По его мнению, это дело демонстрирует усиливающееся давление на независимых журналистов и критически настроенные СМИ в Кыргызстане.