12:19
-5
USD 68.90
EUR 84.55
RUB 1.18
Общество

Число заявок на получение справок о несудимости возросло в два раза

Число заявок на получение справки о несудимости в 2018 году возросло в два раза из-за возможности подавать запрос на справку через интернет-портал. Об этом сообщили в Главном управлении информационных технологий (ГУИТ) МВД.

Напомним, накануне граждане пожаловались, что при получении справки о несудимости выстраивается огромная очередь. Люди подают заявку через терминал. Проблема была в том, что документ выдавали только в течение одного часа.

«Большая очередь с начала года возникает из-за большого наплыва желающих получить справку. Ранее, когда заявление оформлялось на бумажном носителе самим заявителем, количество поступающих запросов и выдаваемых справок в день составляло 450-550 штук. С января 2018 года эта цифра выросла в разы и в день поступает 1,1-1,3 тысячи запросов», — прокомментировали в МВД.

В ГУИТ уже приняли меры и увеличили время выдачи справок. Теперь их можно получить с 15.00 до 18.00 по мере готовности. В управлении особо подчеркнули, что пришедшим до 18.00 за справкой гражданам она будет выдана, невзирая на время. Работник ГУИТ, ответственный за выдачу справок, не уходит с рабочего места, пока не выдаст их всем стоящим в очереди гражданам.
Ссылка:
просмотров: 571
Версия для печати
Материалы по теме
Проблема пыток в Кыргызстане остается острой
В Чуйской области сменили двух начальников внутренних дел
Сотрудники СБНОН МВД изъяли почти 19 килограммов спайса
Подростки с кухонным ножом ограбили павильон в Аламудунском районе
МВД опровергло, что заминистра Данияр Абдыкаров «крышует» рынок угона авто
Суд отправил сотрудников клуба «Гараж» в СИЗО
Итоги недели. Более 160 водителей наказали в Бишкеке за неправильную парковку
Нападение в школах. Что делает МВД КР и как узнать потенциально опасных учеников
Чтобы знали! Ыманалы Саркулов рассказал о правилах эвакуации транспорта
В 2017 году зарегистрировано 8 ДТП с участием сотрудников Патрульной милиции
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
Бишкекский горсуд приговорил Аиду Салянову к&nbsp;пяти годам тюрьмы Бишкекский горсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!