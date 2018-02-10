Число заявок на получение справок о несудимости возросло в два раза

Число заявок на получение справки о несудимости в 2018 году возросло в два раза из-за возможности подавать запрос на справку через интернет-портал. Об этом сообщили в Главном управлении информационных технологий (ГУИТ) МВД.

Напомним, накануне граждане пожаловались, что при получении справки о несудимости выстраивается огромная очередь. Люди подают заявку через терминал. Проблема была в том, что документ выдавали только в течение одного часа.

«Большая очередь с начала года возникает из-за большого наплыва желающих получить справку. Ранее, когда заявление оформлялось на бумажном носителе самим заявителем, количество поступающих запросов и выдаваемых справок в день составляло 450-550 штук. С января 2018 года эта цифра выросла в разы и в день поступает 1,1-1,3 тысячи запросов», — прокомментировали в МВД.

В ГУИТ уже приняли меры и увеличили время выдачи справок. Теперь их можно получить с 15.00 до 18.00 по мере готовности. В управлении особо подчеркнули, что пришедшим до 18.00 за справкой гражданам она будет выдана, невзирая на время. Работник ГУИТ, ответственный за выдачу справок, не уходит с рабочего места, пока не выдаст их всем стоящим в очереди гражданам.