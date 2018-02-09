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Агент 024

Час на выдачу. Чтобы получить справку в МВД, надо отстоять огромную очередь

Чтобы получить справку в Главном управлении информационных технологий МВД КР, надо отстоять огромную очередь. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Система получения справки о несудимости налажена хорошо. Через терминал срочная справка стоит 250 сомов: сдаешь утром, получаешь на следующий день. Только справки выдают с 17.00 до 18.00», — написал читатель.

«Можно ли как-то улучшить условия выдачи справок?» — интересуется «агент 024».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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