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Общество

К объявившим сухую голодовку политзаключенным присоединился Дастан Сарыгулов

К объявившим сухую голодовку политзаключенным присоединился Дастан Сарыгулов. Об этом он написал в открытом письме президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

Дастан Сарыгулов заявил о вопиющих нарушениях Конституции, УПК и процессуальных норм. Он просит главу государства создать независимую комиссию и проверить факты нарушения законодательства и уголовного судопроизводства.

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Напомним, Первомайский районный суд Бишкека 17 апреля 2017 года огласил приговор членам «Эл уну». Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили на свободу в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества. Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров получили по 12 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. 

7 февраля 2018 года Бишкекский городской суд оставил решение первой инстанции в силе. Однако суд снял с бывшего госсекретаря Кыргызстана Дастана Сарыгулова и эксперта Эрнеста Карыбекова обвинения по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

Сегодня двенадцатый день сухой голодовки Бектура Асанова. Эрнест Карыбеков и Кубанычбек Кадыров голодают одиннадцатый день. Все трое переведены в больницу ИК №47 и находятся под контролем врачей.

70-летний Дастан Сарыгулов присоединился к голодовке в знак протеста против судебного произвола.
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