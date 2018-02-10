К объявившим сухую голодовку политзаключенным присоединился Дастан Сарыгулов. Об этом он написал в открытом письме президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.
Дастан Сарыгулов заявил о вопиющих нарушениях Конституции, УПК и процессуальных норм. Он просит главу государства создать независимую комиссию и проверить факты нарушения законодательства и уголовного судопроизводства.
7 февраля 2018 года Бишкекский городской суд оставил решение первой инстанции в силе. Однако суд снял с бывшего госсекретаря Кыргызстана Дастана Сарыгулова и эксперта Эрнеста Карыбекова обвинения по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».
Сегодня двенадцатый день сухой голодовки Бектура Асанова. Эрнест Карыбеков и Кубанычбек Кадыров голодают одиннадцатый день. Все трое переведены в больницу ИК №47 и находятся под контролем врачей.
70-летний Дастан Сарыгулов присоединился к голодовке в знак протеста против судебного произвола.